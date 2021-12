La denuncia dal Ghana: «È nazionalismo vaccinale»

«La politica sgradevole del nazionalismo vaccinale cui stiamo assistendo potrebbe potenzialmente far fallire gli sforzi globali fatti (per contenere) la pandemia fino a oggi»: lo ha detto il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, rivolgendosi oggi al Parlamento europeo e criticando i divieti di viaggi in Africa emessi dopo la scoperta della variante Omicron.

«Noi, come l’Organizzazione mondiale della Sanità, siamo preoccupati che il fenomeno dell’accaparramento dei vaccini peggiorerà ulteriormente, con i Paesi che iniziano a somministrare i richiami».

Il leader del Ghana ha ricordato che il tasso di immunizzazione in Africa è inferiore al 10 per cento e che i Paesi non sono ancora in grado di procurarsi i vaccini nei «numeri richiesti». Il presidente ghanese ha inoltre puntato il dito contro «la decisione presa dai Paesi, inclusi quelli dell’Ue, di scegliere i Paesi africani per imporre i divieti di viaggio a causa di una variante (Omicron) scoperta in oltre 40 nazioni», aggiungendo che «il mondo dovrebbe essere grato agli scienziati del Sudafrica, la cui conoscenza ed esperienza nel sequenziamento genomico ha permesso loro di individuare la nuova variante».

«Nessuno spreco»

Nel frattempo, l’ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità per l’Africa afferma smentisce le notizie secondo cui i vaccini nel continente nero sono sprecati, spiegando che meno dello 0,25 per cento delle dosi messe a disposizione dell’Africa sono scadute. «È necessario dissipare l’impressione che, anche se stiamo esprimendo preoccupazioni per l’accesso alle forniture di vaccini, ci siano milioni di dosi sprecate e che scadono in Africa», ha detto in una conferenza stampa la direttrice regionale dell’Oms per l’Africa, Matshidiso Moeti, riferisce la Cnn. «Non è così», ha aggiunto.

Le autorità del Senegal e della Nigeria, infatti, hanno dichiarato di recente la distruzione rispettivamente di 200 mila e quasi un milione di dosi scadute.

Moeti ha analizzato il numero dei vaccini ricevuti, somministrati e scaduti in Africa. «Abbiamo ricevuto circa 434 milioni di dosi in Africa, circa 264 milioni di dosi somministrate, circa il 61 per cento di quelle ricevute e 910.000 vaccini sono scaduti in 20 Paesi. Ciò rappresenta meno dello 0,25 per cento delle dosi ricevute in Africa», ha spiegato, aggiungendo che la sfida principale nel continente continua ad essere «l’accesso alle forniture di vaccini» e che «la pianificazione dell’operazione di consegna delle dosi è stata estremamente impegnativa per i Paesi africani».

Per Moeti, «ora c’è una grande preoccupazione per garantire che i vaccini consegnati nei Paesi africani abbiano una durata di conservazione adeguata», in modo da garantire una consegna che riduca al minimo il rischio della loro scadenza.

