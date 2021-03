La denuncia dell’UNICEF: «Almeno 35 minori uccisi, innumerevoli altri gravemente feriti»

In meno di due mesi in Birmania almeno 35 minori sono stati uccisi, innumerevoli altri sono rimasti gravemente feriti e quasi 1000 bambini e giovani sarebbero stati detenuti arbitrariamente dalle forze di sicurezza in tutto il Paese. Lo rende noto l’UNICEF. Milioni di bambini e giovani sono stati esposti direttamente o indirettamente a scene traumatizzanti di violenza, con grave minaccia alla loro salute mentale e al loro benessere emotivo.

Oltre all’incolumità fisica, preoccupano l’UNICEF le possibili conseguenze più a lungo termine della crisi. «Già si è fermata la fornitura di servizi essenziali per i bambini: quasi 1 milione di bambini non hanno accesso ai vaccini fondamentali; quasi 5 milioni non hanno accesso a integratori di vitamina A; quasi 12 milioni rischiano di perdere un altro anno di apprendimento; più di 40.000 bambini sono senza cure per la malnutrizione acuta grave; quasi 280.000 madri e bambini vulnerabili perderanno l’accesso ai trasferimenti di denaro, che sono la loro ancora di salvezza, e più di 250.000 bambini perderanno l’accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari di base».