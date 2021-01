Si chiama alt-right (destra alternativa), ha una galassia di media alternativi e non poteva non avere anche un web parallelo. Tutto suo. Alternativo appunto. Il caso di Parler è emblematico, ma non è certo l’unico. Anzi. La crescita che il movimento ha avuto in questi ultimi 14 anni - culminata con l’elezione di Trump - è anche dovuta (o comunque è andata di pari passo) con la creazione di una rete di prodotti online «in contrapposizione» al mainstream. Si è iniziato con le news (Breitbart, il portale di riferimento dell’alt-right, è stato fondato nel 2007 con lo scopo dichiarato di «distruggere» i media tradizionali), si è passati alla via cavo (nel 2003 venne lanciata OANN, One America News Network) e poi ai social network. Finanziatrice di Parler del resto è la stessa Rebekah Mercer, che...