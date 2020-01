L’appello del Governo: «Non viaggiate all’estero»

In considerazione dell’epidemia, i cittadini cinesi sono inviati a evitare i viaggi all’estero per garantire «salute e sicurezza» di cinesi e stranieri. E’ il messaggio della National Immigration Administration cinese, secondo cui la riduzione dei movimenti trans-frontalieri può aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal coronavirus 2019-nCoV, il cui focolaio è stato trovato a Wuhan. In una nota, l’amministrazione chiede di «spostare i viaggi all’estero non necessari».