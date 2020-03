Nelle ultime ore pare che anche il Regno Unito, inizialmente propenso a contrastare il coronavirus con la cosiddetta «immunità di gregge», abbia deciso di introdurre misure più drastiche per contenere gli effetti della pandemia. Senza misure contenitive, come la chiusura dei luoghi di assembramento e l’isolamento nella propria abitazione, il coronavirus è in grado di diffondersi ad una velocità esponenziale. È quello che abbiamo osservato anche in Svizzera prima delle decisioni del Consiglio federale. Il Washington Post (che ha deciso di dare ai lettori le notizie sul coronavirus gratuitamente) ha pubblicato una serie di grafici animati che simulano le differenze nella diffusione del Sars-CoV-2 a seconda delle misure di «isolamento sociale» adottate. I quattro scenari proposti, realizzati su una malattia fittizia chiamata «stimulitis», molto simile al coronavirus per contagiosità, mostrano: l’epidemia senza nessuna misura di contenimento (l’immunità di gregge), l’epidemia con l’introduzione della quarantena forzata (come avvenuto nella provincia dell’Hubei, in Cina), l’isolamento con distanziamento sociale moderato, ossia con un solo cittadino su quattro che può uscire di casa, l’isolamento con distanziamento sociale esteso, ossia con un solo cittadino su otto che può uscire di casa. Il primo caso è quello che mette più a dura prova il sistema sanitario, in quanto prevede un picco esponenziale di contagiati in un breve lasso di tempo. Il quarto modello è quello che dipinge una migliore risposta sanitaria, in quanto i contagi sono «spalmati» su un arco temporale più lungo.