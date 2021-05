Era sotto sedativi la diplomatica svizzera in servizio presso l’ambasciata in Iran, morta la settimana scorsa cadendo da una finestra o un balcone del suo appartamento al 18esimo piano, in una zona residenziale nel nord di Teheran. «Il medico legale ha trovato tracce di alcuni medicinali nel cadavere della 52enne», ha indicato oggi il portavoce della giustizia Gholam-Hussein Ismaili.