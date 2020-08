Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, ieri in visita a Tripoli, ha chiesto il cessate il fuoco e il disarmo in Libia, proponendo che Sirte diventi una zona smilitarizzata. Lo ha detto in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri libico Mohammed Sayala a Tripoli, come riportato dal The Libya Observer.