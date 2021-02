La NASA ha pubblicato nuove immagini e nuovi video di Perseverance. In particolare, sui vari canali social l’Agenzia aerospaziale americana ha raccontato l’atterraggio, pardon l’ammartaggio, del rover su Marte. Un video che toglie il fiato e che, soprattutto, catapulta come per magia lo spettatore sul pianeta rosso.