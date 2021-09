«Il mio cruccio non è tanto non essere riuscito a qualificarmi e quindi a gareggiare nella mia città, quanto quello che il mondo perderà la grande opportunità di conoscerci, di vederci non solo come atleti disabili, ma come essere umani. Diversi, sì, ma umani». Così Masaaki Suwa, para-canoista, intervistato il primo giorno alla TV di stato giapponese, la NHK. Le sue parole vengono ascoltate in silenzio dai conduttori, un po’ sbigottiti. I media giapponesi, soprattutto la NHK, non sono abituati ad un linguaggio così diretto. Ma arrivano forti e chiare ai telespettatori, e rimbalzano sui social. Suwa diventa una sorta di portavoce delle contraddizioni che hanno circondato questi Giochi della meraviglia, della solidarietà, della compassione. Ma anche dell’ipocrisia. Suwa ha colpito al momento giusto, e gli indici di ascolto si impennano. Diventa ospite fisso della televisione, e non solo di quella di stato. «Non siete al circo, quelli che vedete non sono supereroi e tantomeno fenomeni da baraccone. Sono, siamo, persone normali. Dovete mettervelo in testa». Facile a dirsi. Più difficile farlo. Ed è vero che è un’occasione persa.

Cala il sipario

Purtroppo la situazione sempre più grave della pandemia in Giappone non ha consentito alle Paralimpiadi di avere l’esposizione mediatica che meritavano, né in patria, né all’estero. Stadi e arene vuote, copertura limitata, talk show molto superficiali, più attenti alle storie più o meno strappalacrime dei singoli che ai temi generali e ai problemi che i disabili ancora incontrano nella loro vita quotidiana. Tante belle parole, insomma, ma subito dopo la cerimonia di apertura – che per alcuni è stata più bella e sicuramente più commovente di quella dedicata alle Olimpiadi vere e proprie – su questo incredibile evento è calato il sipario. Per carità, alcuni Paesi hanno trasmesso molte gare sia in diretta, sia in differita, ma senza quell’accanimento che per una volta sarebbe stato auspicabile. Una riflessione sul tema, tuttavia, non guasta, visto che circa il 15% della popolazione mondiale vive con un qualche tipo di disabilità e che oltre al problema dell’abbattimento delle cosiddette «barriere architettoniche» (a cominciare dall’accessibilità agli edifici e mezzi pubblici) c’è quello, ben più pressante e umanamente coinvolgente, delle barriere sociali: quella che oggi chiamiamo tutti, spesso a sproposito, «inclusione».

La legge, non il cuore

Per quanto riguarda le prime «barriere», quelle «architettoniche», il Giappone è – e non da oggi – certamente all’avanguardia. È qui che già negli anni Sessanta, un ingegnere che voleva aiutare un amico non vedente, tale Seiichi Miyake, inventò le tenjiburoku (senza curarsi di registrarne il brevetto, altrimenti sarebbe diventato miliardario e invece è morto in povertà), le oramai diffusissime «piastrelle tattili», in genere di colore giallo, note anche come «mattonelle braille» che oggi vengono utilizzate il tutto il mondo ma che il Giappone ha per primo applicato in modo massiccio prima nelle grandi città e oggi un po’ dappertutto, perfino nei piccoli villaggi. Per non parlare dei semafori acustici, della grande diffusione dei mezzi pubblici «non step», ascensori, scivoli, toilette attrezzate. Il 96% delle stazioni, pensate, sono dotate di ascensori e percorsi speciali per non vedenti e sedie a rotelle. In nessun Paese al mondo si vedono tanti non vedenti circolare da soli, per le strade, senza nemmeno l’ausilio dei cani. Particolarmente avanzata inoltre è la legislazione in tema di nuove costruzioni: le autorità, che chiudono un occhio su molte cose (a cominciare dai materiali, spesso tutt’altro che conformi alle norme) sono inflessibili per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni antibarriere. Qualcuno dice che si tratta di un’inflessibilità imposta dalla legge, e non dal cuore. E anche dal tornaconto dei costruttori. Esistono ora molte associazioni che aiutano e difendono i disabili, pronte a far causa per eventuali colpe, negligenze e/o inadempienze. Cause che quasi sempre vengono vinte.

La metafora della sporcizia

Questo per quanto riguarda la facciata. L’esterno, per così dire, della società. Ma come avviene in tanti altri settori – si pensi alla violenza domestica, molto diffusa ma che difficilmente emerge in superfice, alla prostituzione minorile e al variegato bakuuchi, il mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine – un conto è quello che si vede, un altro è quello che succede. «È come per le nostre case: giardini curati alla perfezione, vialetti esterni ripuliti continuamente, magari anche androne e salotto, per chi ce l’ha. Ma man mano che ci si addentra all’interno, in cucina e in camera da letto, lo sporco emerge, e non ce ne curiamo più di tanto». È la metafora che usa Motoaki Fujita, docente di sociologia dello sport, che di recente ha scritto un duro editoriale sul quotidiano Mainichi. «La verità è che la nostra società è ancora basata sull’omogenizzazione, l’identità di gruppo e l’incuranza, l’imbarazzo, se non aperta ostilità, per i diversi. E i disabili lo sono, inutile negarlo. Almeno nell’aspetto. Loro lo percepiscono, e nonostante la vita, fuori, sia diventata sempre più facile, preferiscono restare in casa. Per non soffrire loro e non creare problemi ai loro cari».

«In Canada mi sentivo una persona assolutamente normale – ha spiegato Mick Matheson, un allenatore di para-pallacanestro, paraplegico e da anni in sedia a rotelle – ma da quando vivo in Giappone mi sento un diverso. Si passa dall’attenzione esasperata, quasi offensiva, all’incuranza. Una volta ho visto un ‘‘collega” che si era ribaltato, con la sedia a rotelle. Era per terra da molti minuti, cercava disperatamente di risollevarsi. Chissà quanto tempo sarebbe ancora rimasto così, se non passavo io». Mentre guardo Masaaki Suwa in tv, che cerca di «svegliare» i suoi concittadini, penso all’occasione persa di questi Giochi: gli stadi pieni e una copertura meno «sportiva» e più «sociale» da parte dei media avrebbero sicuramente provocato una spinta in avanti. E rabbrividisco nel leggere dell’ultimo caso di kodokushi, la «morte in solitudine». Non ci sono solo gli oltre ventimila suicidi l’anno, in Giappone, e altrettanti johatsusha (letteralmente: «evaporati», persone che spariscono e non danno più notizia di sé): ci sono anche quelli che muoiono di fame, nelle loro case, abbandonati da tutti e oramai incapaci di muoversi. In genere, i loro cadaveri vengono scoperti dopo mesi, su segnalazione dei vicini, «disturbati» dal cattivo odore. Per la maggior parte si tratta di anziani soli, o anche coppie. E ti viene in mente «La Canzone» di Narayama, lo stupendo romanzo di Shichiro Fukasawa, e la versione cinematografica di Shoei Imamura, Palma d’Oro a Cannes nel 1983, che descrive in modo commovente l’usanza dell’ubasute: «getta via la nonna», in vigore, in certe zone povere e rurali del Paese fino alla fine dell’800. Arrivato ad una certa età – in genere 70 anni – gli anziani venivano abbandonati in montagna, e lasciati morire. Una bocca in meno da sfamare, una nuova che poteva essere nutrita. Ma almeno venivano accompagnati – spesso portati sulle spalle – dai figli. Oggi neanche questo.

Il disturbo

In un appartamento di Ikebukuro, di recente , hanno trovato una vecchietta ultraottantenne per terra, sdraiata, ai piedi del marito in sedia a rotelle. Morti entrambi a poche ore di distanza. Difficile stabilire se deve essere maggiore il rispetto, l’ammirazione e la compassione, per chi pur di non «disturbare» non chiede aiuto e si lascia morire, o l’indignazione, financo l’orrore, verso una società che impone, permette e ottiene, questi comportamenti. Provi a consolarti, pensando: da noi questo non succederebbe. Davvero?

©CdT.ch - Riproduzione riservata