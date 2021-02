Il programma c’è, dettato dalle emergenze del Paese. La sfida è il rilancio dell’economia e l’uscita dalla pandemia. E Mario Draghi è persuaso che troverà in Parlamento l’unità necessaria ad affrontarle.

Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ex presidente della BCE ha avuto carta bianca e tutto il tempo necessario a formare il suo Governo. Ma se c’è chi ipotizza il giuramento già nel fine settimana, c’è anche chi non esclude servano due giri di consultazioni per comporre il difficile intreccio tra maggioranza parlamentare e formazione della squadra di ministri. Draghi avrebbe in mente un Esecutivo composto da tecnici di alto profilo ma il pressing dei partiti della ex maggioranza è fortissimo perché l’Esecutivo sia tecnico-politico, sul modello Ciampi: solo così, fanno sapere i pentastellati più dialoganti che ipotizzano anche un ingresso diretto dei leader politici, il M5S potrebbe dire di sì.

Draghi resta un’ora a colloquio con Mattarella, vede a tu per tu i presidenti delle Camere, incontra l’uscente Giuseppe Conte. Non è accompagnato da un suo staff, che non avrebbe ancora composto. A verbale lascia la dichiarazione pronunciata al Quirinale, che è già un programma politico. Ma nulla di più, non un tweet (sui social, del resto, non è presente). Dalle consultazioni con i partiti, che potrebbero essere affiancate da colloqui con i rappresentanti delle parti sociali, emergerà la sua maggioranza.

Di sicuro, sottolineano dal Quirinale, sarà il Governo di Draghi, non quello di Mattarella: il presidente della Repubblica, che con la sua decisione di affidare subito l’incarico avrebbe spiazzato tutti, non gli ha dettato paletti, non gli ha indicato un perimetro. Sarà l’ex governatore e presidente della BCE a valutare quale sarà la formula in grado di garantirgli la maggioranza più ampia e unitaria. Per governare, sottolineano fonti parlamentari, senza una scadenza, anche se c’è già chi ipotizza che un termine possa essere segnato, nel 2022, da una sua eventuale elezione alla presidenza della Repubblica.

Una squadra di tecnici di alto profilo sarebbe la scelta in grado di garantire a Draghi la più ampia autonomia e anche, in ipotesi, il sostegno più ampio, se anche la Lega rompesse gli indugi e virasse verso l’astensione. Ma il nodo è il M5S, che conta quasi 300 parlamentari. Secondo i rumors, non confermati, di traverso si sarebbe messo anche Conte, anche se secondo fonti del PD il premier uscente starebbe semplicemente alla finestra e potrebbe intervenire in una seconda fase per spingere sulla linea del Sì.

La condizione che però alcuni «big» pentastellati considerano indispensabile per far virare il truppone M5S sul voto di fiducia, è un Governo politico, con Draghi premier e dentro ministri politici. È lo schema a cui lavora anche il PD (si ipotizzano anche conferme per nomi come Franceschini, Guerini, Boccia) e la parte dialogante di Leu. Una delle ipotesi è che entrino i leader, dall’uscente Conte: Di Maio, da Zingaretti o Orlando. La controindicazione è che la maggioranza in Parlamento sarebbe quella potenziale dell’ultimo Governo Conte (con defezione di una piccola parte del M5S). A quel punto è infatti difficile che possa entrare anche Forza Italia (con nomi come Antonio Tajani), perché vorrebbe dire rompere con la coalizione. La «maggioranza Ursula» dal Leu a FI sarebbe più facile per gli azzurri se i politici restassero fuori dal Governo, almeno fuori dalle caselle di ministri.

Un Governo tecnico, secondo fonti di centrodestra, potrebbe spingere a una forma di sostegno (magari con astensione) anche della Lega, dov’è forte la pressione dei ‘draghiani’ come Giancarlo Giorgetti. Draghi sarà in ogni caso, sottolineano più fonti, un premier ‘pesante’ ma una squadra di non politici gli darebbe più libertà di manovra e autonomia rispetto ai partiti. Di sicuro, secondo i rumors parlamentari, dovrebbero essere affidati a tecnici ministeri cruciali come l’Economia, la Giustizia e l’Interno .Il PD lavora perché ci siano i Cinque Stelle, anche in chiave di futura alleanza. Sul sostegno a Draghi il PD si compatta: lavorano tutti per evitare di ritrovarsi nella stessa maggioranza con la Lega.

