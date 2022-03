(Aggiornato alle 23.28) «L’amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, si starebbe nascondendo attualmente in Svizzera con i loro quattro figli piccoli». Lo riporta Page Six, la pagina di gossip del «New York Post», svelando alcuni particolari.

«Mentre Putin effettua il suo assalto all’Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte», spiega la testata.