La Food and Drugs Administration statunitense (FDA) è pronta ad approvare definitivamente il vaccino anti coronavirus della Pfizer/BioNTech. L’annuncio, scrive il New York Times, è atteso per la prossima settimana, molto probabilmente già lunedì.

L’approvazione definitiva di Pfizer si prevede possa far scattare l’obbligo di vaccinazione per i dipendenti in molte organizzazioni pubbliche e private che aspettavano questo passaggio per introdurlo. I responsabili sanitari federali e a livello statale sperano inoltre che la piena approvazione convinca quegli americani che finora non si sono vaccinati proprio per lo scetticismo verso quell’okay dato in emergenza.