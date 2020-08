Sottosegretario e viceministro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti durante il primo governo Conte, Edoardo Rixi ha vissuto in prima linea sia la tragedia che la ricostruzione del ponte che attraversa la Val Polcevera. A due anni di distanza, il parlamentare genovese analizza il completamento dei lavori e le criticità del traffico cittadino che nel frattempo sono emerse.

Il nuovo ponte Genova San Giorgio è stato finalmente completato. Una ferita che si rimargina?

«Sì, ma soprattutto un impegno mantenuto. Ci eravamo proposti di ricostruire un ponte per Genova entro due anni entro la tragedia e siamo riusciti nel nostro intento. Certo, la sfida rimane: c’è da ricostruire tutto un quartiere ex novo intorno al ponte e soprattutto rimane la ferita aperta delle vittime, che ancora fronteggiano i tempi estremamente lunghi della Magistratura. Per rispettare i tempi fondamentale è stata la misura straordinaria del Decreto Genova. Ci ha permesso non solo di riuscire a creare in tempi brevi un’infrastruttura provvista di tecnologie innovative e costruita interamente da aziende italiane, ma ha dato una risposta concreta alle aziende locali, rimettendo subito a pieno regime il porto e l’intero sistema produttivo cittadino».

A questo proposito, nelle ultime settimane le criticità del traffico in Liguria sembrano davvero importanti a causa dei lavori nelle aree più a rischio. A che punto siamo?

«Purtroppo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lo scorso fine maggio ha cambiato, per la terza volta in pochi mesi, le circolari interpretative sulle norme delle manutenzioni autostradali, che praticamente rendono la Liguria un cantiere a tempo indeterminato. Si è passati quindi dalla totale mancanza a un eccesso di manutenzione. Queste procedure inoltre si scontrano con le contrattazioni in ballo con la Società Autostrade per l’Italia (per la fuoriuscita di Atlantia, ndr) che, per evitare qualsiasi tipo di denuncia in questo momento dove è sotto tiro, adesso chiude i tratti autostradali ad ogni minima segnalazione».

Il Governatore della Liguria Toti aveva però dato rassicurazioni che i lavori avrebbero garantito una migliore viabilità durante l’estate.

«Purtroppo sia lui che la Ministra Paola De Micheli hanno sottovalutato lo svilupparsi delle criticità sui cantieri stradali. La stessa De Micheli ha recentemente confermato che entro l’8 agosto la situazione dovrebbe tornare alla normalità, ma ad oggi la realtà è che ci sono snodi di Genova ancora isolati. Staremo a vedere».

Sono previste particolari limitazioni al transito sul nuovo ponte Genova San Giorgio?

«In fase progettuale si era deciso di ridurre il limite di velocità da 90 km/h a 80, anche per le modifiche al tracciato, che passa sopra una zona urbana. Adesso l’ANAS (l’ente autostradale) ha proposto di ridurlo a 70 km/h almeno in una fase iniziale. Mentre per le limitazioni al traffico per i mezzi pesanti ci sono ancora discussioni: a mio parere ci sono tutti i presupposti per cui il ponte possa essere già accessibile anche a camion e TIR».

