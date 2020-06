Guerriglia fino alle 3 del mattino questa notte in pieno centro di Parigi, nella zona degli Invalides, dove giovani che partecipavano a una serata di festa improvvisata, intitolata sui social network «Projet X», si sono scontrati per ore con la polizia.

«Project X» è il titolo di un film americano uscito nel 2012 e diventato culto: la storia di una gigantesca festa organizzata da adolescenti che finisce in un disastro a causa delle sue dimensioni. Quando uscì, il film diede ispirazione a numerosi imitatori negli Stati Uniti (un adolescente morì in Texas, ma anche in Francia, nel sud).