«Nessuno ha il diritto di perdonare gli assassini» di Jamal Khashoggi. Lo ha scritto su Twitter Hatice Cengiz, la fidanzata turca del reporter saudita ucciso nell’ottobre 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. Cengiz si è espressa dopo che il figlio Salah ha annunciato il perdono dei killer da parte della sua famiglia. «Jamal Khashoggi è diventato un simbolo internazionale più grande di tutti noi, ammirato e amato. L’imboscata e il suo efferato omicidio non vanno in prescrizione e nessuno ha il diritto di perdonare gli assassini. Io e altri non ci fermeremo finché non avremo giustizia per Jamal», aggiunge Cengiz.