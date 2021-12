L’elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio da COVID-19 tra le concorrenti. L’incoronazione slitta a gennaio.

In seguito ai due casi di positività al coronavirus «insieme al sindaco Luigi Brugnaro - spiega la patron del concorso Patrizia Mirigliani - abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese di gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale».