«La bellezza è nella diversità come la libertà è nell’hijab». E’ bastata questa frase, accompagnata dall’immagine di una giovane donna sorridente divisa a metà - da un lato con il velo islamico, dall’altro a capo scoperto -, a scatenare una bufera di polemiche intorno alla campagna del Consiglio d’Europa contro l’islamofobia e le discriminazioni per motivi religiosi e culturali.

A puntare il dito contro la campagna a nome dell’esecutivo di Parigi è stata la sottosegretaria di Stato per la Gioventù, Sarah El Haïry, definendo «profondamente scioccante» l’immagine della donna divisa in due. «È l’opposto dei valori difesi dalla Francia», ha affermato la portavoce del movimento centrista MoDem, chiedendo esplicitamente «un ritiro totale e la non diffusione di questa campagna né sul sito né sui social network».