Anche la Francia, come altri Paesi europei, si prepara alla fase 2 dopo il blocco delle attività imposto dalla pandemia. Con quali difficoltà? Quanto importante sarà il sostegno dell’UE alla ripresa? Abbiamo intervistato Francesco Saraceno, docente di Macroeconomia internazionale ed europea presso l’Università «Science Po» di Parigi.

Professor Saraceno quali sono le misure economiche più importanti adottate dalla Francia per fronteggiare le difficoltà causate dal confinamento antivirus?

«Innanzitutto sono stati forniti aiuti alle imprese messe in difficoltà per una carenza di liquidità. Il sostegno dello Stato è arrivato sotto forma di rinvii nella riscossione delle imposte, mentre per alcuni settori sono stati approvati dei sussidi. Il secondo filone di aiuti mira a preservare il più possibile...