«Il carico ospedaliero per il momento non è in aumento, ma accadrà la stessa cosa dell’estate scorsa, cioè che i giovani contamineranno i meno giovani e, poiché non tutti sono vaccinati, avrete un aumento della pressione sanitaria, un aumento dei casi gravi e dei ricoveri «, ha dichiarato Véran, aggiungendo che i quasi 4.700 casi registrati sabato in Francia «potrebbero crescere fino a 6.000 in una settimana, 10.000 in 15 giorni e superare i 20.000 all’inizio di agosto se non agiamo».