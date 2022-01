La Francia non è lontana dai 300 mila contagi al giorno

«Oggi - ha detto Véran davanti ai deputati dell’Assemblée Nationale - Santé Publique France rischia di annunciare poco meno di 300’000 contagi in 24 ore». Il ministro non ha dato cifre precise ma è ormai certo che si tratterà di un nuovo record di contaminazioni per una sola giornata, anche se il primato era nell’aria dal momento che per due giorni erano stati contabilizzati soltanto 58’000 e 67’000 casi quotidiani. Questo perché nei giorni festivi di Capodanno la possibilità di fare tamponi è stata molto ridotta e gran parte dei richiedenti hanno rinviato a ieri il test antigenico o molecolare.