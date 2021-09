La Francia non ha «alcuna preoccupazione» per la sua industria della difesa, ha garantito oggi il portavoce del governo francese Gabriel Attal dopo la perdita del «contratto del secolo» con l’Australia, che ha preferito una partnership strategica con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

Alla domanda se l’India potrebbe acquistare i sottomarini che non saranno consegnati a Canberra, Attal ha risposto assicurando di non avere «alcuna preoccupazione per la nostra industria della difesa». «Dall’inizio del quinquennio (di presidenza Macron, ndr) abbiamo venduto 88 Rafale, abbiamo ottenuto 30 miliardi di ordini in più, i nostri sottomarini sono fiori all’occhiello internazionalmente riconosciuti, alcuni paesi se ne sono dotati, altri potrebbero dotarsene, ci sono forse degli ordini che arriveranno».