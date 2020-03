Si aggrava anche la situazione in Francia, dove ieri sono stati superati i 30.000 casi di coronavirus accertati, con 3.809 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono al momento 2 mila. Tra loro, ha fatto sapere il direttore generale della Sanità Gerome Salomon, c’è anche una ragazzina di 16 anni, la più giovane vittima in assoluto per coronavirus.