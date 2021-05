La Francia ha presentato all’Onu una risoluzione che punta ad un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, in coordinamento con Egitto e Giordania. Lo rende noto l’Eliseo.

La proposta arriva al Consiglio di sicurezza dove gli Usa hanno bloccato per otto giorni una dichiarazione sul conflitto israelo-palestinese. L’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, ha detto di aver saputo della proposta e che «la Cina la sostiene senz’altro» gli sforzi per mettere fine alla crisi.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha partecipato ieri a una riunione trilaterale con il presidente egiziano Al Sisi e il re di Giordania in cui è stato deciso di «lanciare un’iniziativa umanitaria per la popolazione civile di Gaza in collegamento con le Nazioni Unite». Lo hanno reso noto ieri sera fonti dell’Eliseo.