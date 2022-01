Il 16 dicembre scorso il governo francese aveva annunciato il divieto per i viaggi non essenziali da e per la Gran Bretagna, quando «l’epidemia si stava diffondendo a un ritmo spettacolare nel Regno Unito».

Le persone vaccinate saranno autorizzate a partire da domani a lasciare il Regno Unito per andare in Francia senza presentare una giustificazione legata a «necessità impellenti», ha poi precisato il ministro responsabile per il Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, intervistato da TV5 Monde, aggiungendo che per i vaccinati Parigi «pone anche fine al periodo di isolamento di 48 ore. Chiederemo solo un test negativo di meno di 24 ore al momento della partenza. Ci si potrà nuovamente muovere dal Regno Unito per motivi di svago e andare a sciare»: nelle località turistiche della Francia, ha detto il ministro.