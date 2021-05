File già dalle 9.00 a Les Halles, dove i cinema propongono film in matinée, per i più appassionati costretti a rinunciare alle proiezioni in sala. Prenotazioni esaurite da giorni per la prima sera di libertà ai tavolini dei ristoranti, anche se ci si è dovuti limitare per ora a quelli esterni (per mangiare all’interno bisognerà aspettare giugno). Incurante degli improvvisi acquazzoni che hanno imperversato tutto il giorno, una moltitudine di parigini di ogni età si è seduta, ha invitato gli amici, ha scattato un numero incalcolabile di selfie seduta al tavolino o con il bicchiere in mano, per salutare la fine del tunnel.