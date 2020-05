L’agenzia francese del farmaco (Ansm) intende sospendere i test clinici a base di idroclorochina in Francia, «in attesa di una nuova valutazione globale rischi/benefici di questa molecola nei test clinici». Secondo quanto riferito dall’organismo citato da BFM-TV, sono in totale 16 i test clinici di questo tipo lanciati in Francia dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. L’Agenzia francese del farmaco ha annunciato, in particolare, l’«avvio» della procedura di sospensione, a titolo «precauzionale», di nuovi test clinici su futuri pazienti per valutare l’idroclorochina nel trattamento da Covid-19.