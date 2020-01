«Un atto di sfida contro il sistema giudiziario giapponese». Nissan definisce così la decisione di Ghosn di fuggire in Libano in violazione della libertà vigilata . Nel primo comunicato ufficiale la casa automobilistica giudica l’atto «estremamente spiacevole», spiegando che le azioni dell’ex top manager quando era alla guida dell’azienda, rilevate nel corso di un’inchiesta interna, sono giudicate estremamente gravi.

Nissan ha aggiunto che continuerà a cooperare con le autorità preposte, e il fatto che Ghosn non si trovi più in Giappone non significa che le accuse nei suoi confronti cadranno.