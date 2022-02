È più vicina la fusione nucleare, l’energia pulita del futuro che imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus) ha generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalente a 11 megawatt. È il doppio di quella ottenuta 25 anni fa dalla stessa macchina. È quanto è emerso da una conferenza stampa che si è tenuta nel sito di Ukaea-J1 Assembly Hall, a Culham, nel Regno Unito, in cui sono stati annunciati importanti risultati scientifici ottenuti nell’esperimento europeo a fusione Jet. Lo rende noto la stessa collaborazione Jet, con l’Istituto tedesco Max Planck per la fisica del plasma. Il risultato è stato ottenuto modificando il reattore per renderlo più simile alle future condizioni di Iter, il reattore sperimentale che dovrà dare la risposta sulla fattibilità della fusione.