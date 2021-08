Aggiornato alle 18:40 - Decine di persone che circondano correndo un aereo cargo militare americano che si appresta a iniziare il rullaggio per il decollo dall’aeroporto di Kabul, alcune aggrappate ai carrelli e alla carlinga, a qualunque appiglio: è quanto si vede in un video di pochi secondi trasmesso da alcuni media, fra cui l’agenzia afghana Pajhwok su Twitter. Due persone che erano aggrappate all’aereo militare cargo Usa Boeing C-17 sarebbero precipitate a terra da centinaia di metri d’altezza dopo che il pesante velivolo è decollato stamani dall’aeroporto di Kabul.

È caos a Kabul

La missione di evacuazione dell’esercito tedesco è stata nel frattempo rinviata perché nell’aeroporto afghano di Kabul i due aerei A400M non riescono ad atterrare per il caos nello scalo. Gli aerei sono rimasti bloccati a Baku, in Azerbaigian, dopo uno scalo e un rifornimento.