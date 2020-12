Con la chiusura anticipata delle scuole e degli asili infantili, a causa del lockdown, in Germania, a partire dal 16 dicembre, molti genitori avranno un problema di gestione, e il Governo tedesco ha annunciato misure di sostegno specifiche, per le famiglie: sarà riconosciuto infatti il diritto a ferie aggiuntive retribuite, secondo il documento uscito dal vertice Stato-Regioni di ieri. Alle domande in proposito, rivolte in conferenza stampa ai portavoce dell’Esecutivo Merkel, oggi a Berlino, non sono stati chiariti i particolari: «sulla misura si sta lavorando, e i dettagli arriveranno in seguito», hanno risposto i portavoce a riguardo.