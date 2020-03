Il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer ha chiesto oggi alla polizia federale di intensificare i controlli alle frontiere nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Lo ha reso noto il portavoce del ministro via Twitter.

In quali termini e attraverso quali misure non è stato chiarito. Seehofer, nel parlare con il capo della polizia federale, ha chiesto «ancora una volta di intensificare chiaramente» i controlli, ha riferito il portavoce. L’unità di crisi del governo aveva già in precedenza annunciato un potenziamento delle verifiche, riferisce l’agenzia di stampa tedesca Dpa.