La recessione causata dal coronavirus non frena la corsa della Germania verso le energie rinnovabili. La coalizione di governo ha trovato un’intesa su una serie di misure volte a favorire un più ampio impiego delle cosiddette fonti energetiche pulite. Si vuole che entro il 2030 rappresentino il 65% del mix energetico tedesco. L’Esecutivo tedesco ha tra l’altro fissato una distanza di almeno mille metri tra le nuove turbine eoliche e i complessi residenziali, mentre è prevista la revoca immediata dell’attuale limite massimo ai sussidi per gli impianti di energia solare. Per fare il punto della situazione abbiamo intervistato Rainer Quitzow, leader del gruppo di ricerca dell’Istituto sugli studi avanzati sulla sostenibilità dell’Università di Potsdam.

Da dove parte l’Energiewende, ossia la svolta...