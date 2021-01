Nonostante le misure messe in campo dalla cancelliera Angela Merkel per frenare la diffusione dei contagi - che continuano la loro corsa, anche se in maniera meno incisiva -, a rendere ancora più complicata l’operazione contenitiva si sono messe di traverso le nuove varianti del virus che preoccupano non poco il Paese. Proprio per questo motivo il governatore della Baviera Markus Söder è salito in cattedra e ha imposto da ieri, lunedì 18 gennaio, l’obbligo omologato della mascherina FFP2 (ndr. quelle senza valvola) sui trasporti pubblici e all’interno delle attività commerciali a tutta la popolazione del Land. Non saranno quindi più ritenute sufficienti quelle chirurgiche o di stoffa, dando così un netto taglio alla protezione fai da te. La scelta è ricaduta su questa tipologia di mascherina proprio perché possiede un alto potere filtrante in uscita e verso chi le utilizza (oltre il 90%), a differenza di quella chirurgica che arriva a un massimo del 20% in ingresso ed efficace solo se utilizzata in modo corretto (un breve vademecum sulle diverse tipologie di mascherina, come usarla correttamente e perché lo potete trovare sul sito dell’ospedale San Raffaele di Milano).