«Ci aspettiamo per Natale il triste picco del carico delle terapie intensive» in Germania a causa dei contagi da Covid. Lo ha detto oggi in conferenza stampa a Berlino il ministro della Salute Jens Spahn, commentando lo sviluppo della pandemia.

Ieri sono state approvate nuove misure, quali il lockdown federale per i non vaccinati, con l’estensione del 2G al commercio al dettaglio e la riduzione dei contatti. Dopo tre giorni consecutivi di lieve calo dell’incidenza settimanale questa è salita di nuovo oggi, stando ai dati del Robert Koch Institut. Da settimane Laender come Baviera, Sassonia e Turingia sono in forte difficoltà e decine di pazienti vengono trasferiti in altri Laender.