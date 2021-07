Saranno in totale 400 i milioni a disposizione per la catastrofe naturale in Germania, di cui 200 saranno disponibili «velocemente e in modo non burocratico»: lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Olaf Scholz, riportando insieme al ministro degli Interni Horst Seehofer le conclusioni del Consiglio dei ministri di stamattina, in conferenza stampa a Berlino.