A meno di sei settimane dalle elezioni federali per il rinnovo del Bundestag in calendario il 26 settembre - appuntamento alle urne che stabilirà, indirettamente, anche chi sarà il successore della cancelliera Angela Merkel in carica da 16 anni in Germania la campagna elettorale procede a colpi di sondaggi e affondi, sempre più marcati, tra i candidati di punta in corsa. Ora anche con un tema in più di grande urgenza e presa popolare, dopo che domenica i talebani hanno conquistato Kabul rovesciando il Governo legittimo e instaurando un nuovo emirato islamico, con migliaia di persone che si sono date alla fuga dal Paese e quindi con la prospettiva che una nuova ondata di profughi possa colpire anche l’Europa e la Germania in particolare. Dell’emergenza umanitaria dovuta al nuovo regime islamista dopo vent’anni di presenza americana e del contingente internazionale è tornato a dibattere ieri, con particolare intensità - sui principali media tedeschi - il ministro presidente della Baviera Markus Söder a nome della CDU/CSU. Söder è il candidato favorito nei sondaggi tra le file della stessa Unione per correre per il Cancellierato, anche se quello ufficiale è Armin Laschet, il presidente del partito e del Land Nordreno-Vestfalia.

Proprio Laschet, in base al sondaggio dell’INSA pubblicato nel fine settimana dalla « Bild am Sonntag », ha fatto precipitare le quotazioni del suo partito al 25%, dopo le risate irrispettose che gli sono « sfuggite » sui luoghi delle inondazioni di metà luglio. Nello stesso sondaggio l’SPD ha superato i Verdi - per la prima volta da un anno - ottenendo il 20% delle preferenze, mentre gli ecologisti sono attualmente il terzo partito con il 18%, tallonati dai redivivi liberali dell’FDP ora al 12% (una coalizione semaforo fra i tre partiti raggiungerebbe il 50% dei voti e avrebbe quindi una maggioranza parlamentare). «Per evitare il pericolo molto consistente di una maggioranza che tagli fuori l’Unione ha rilanciato ieri Söder (citato dalla «Süddeutsche Zeitung» online) - occorre che la CDU/CSU mantenga la sua leadership in tutti i modi profilandosi come il partito che sa rispondere ai cittadini». In un’altra intervista - questa volta sulla «Bild» online - Söder ha affrontato i temi caldi del momento, l’Afghanistan appunto, ma anche la COVID e le strategie per far fronte all’ondata di contagi in Germania dovuta alle varianti (nel cui ambito ha auspicato «più rigore»). Occorre anzitutto «evitare qualsiasi prudenza errata rispetto all’SPD», ha rimarcato serafico il leader politico bavarese. Aggiungendo: «I sondaggi indicano che una coalizione senza la CDU/CSU è possibile, per questa ragione dobbiamo usare ogni mezzo per contrastare questa ipotesi». Per la verità anche il presidente dell’Unione democratico- cristiana Armin Laschet, impegnato in un «tour» tra la gente in vari Länder, dove è apparso a fianco del suo ex rivale Friedrich Merz, ha detto che è «necessario evitare una nuova ondata di profughi verso la Germania». Un tema su cui il partito di Annalena Baerbock, in linea con la Linke, ha una posizione diametralmente opposta. La candidata alla Cancelleria del partito ambientalista, a tal proposito, ha dichiarato che «oggi servirebbero almeno 10.000 forze lavoro provenienti dall’Afghanistan».