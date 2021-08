Anche in Germania potrebbe scattare, da settembre, una sorta di pass per consentire solo a vaccinati, testati o guariti di accedere a «determinati eventi o manifestazioni» tra cui ristoranti e palestre al chiuso. Lo riporta la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» citando un documento del ministero della Salute di cui ha preso visione.

Sempre in autunno i test anti-COVID smetteranno di essere gratuiti, come sono attualmente in Germania, e diventeranno - scrive la Faz - a pagamento, come stimolo indiretto alla vaccinazione.

Alcune misure rimarranno in vigore, come l’uso della mascherina al chiuso o nei mezzi pubblici o in treno, ma nonostante i timori di una nuova ondata il governo non prevede di arrivare a misure drastiche come i precedenti lockdown.