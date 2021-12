Il vicecancelliere tedesco Rorbert Habeck è sicuro che a gennaio ci saranno ulteriori misure anti-covid in Germania: «Sono certo che club e discoteche verranno chiuse e che dovremo ridurre i contatti anche per i vaccinati negli spazi chiusi», ha affermato parlando alla Deutschlandfunk. Habeck non ritiene invece che sia necessario arrivare a un lockdown.