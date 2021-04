Hamzah stesso in nottata aveva denunciato in video diffusi dalla Bbc di «essere stato posto agli arresti domiciliari» e di «non essere lui responsabile del crollo della governance, della corruzione e dell’incompetenza prevalsa nel governo negli ultimi 15-20 anni che ora sta peggiorando». «Siamo al punto in cui - ha detto - nessuno è in grado di parlare o esprimere opinioni su qualsiasi cosa senza essere vittima di bullismo, arrestato, molestato e minacciato». In soccorso del principe è scesa in campo la madre Noor (quarta e ultima moglie americana del defunto re Hussein): la regina ha definito su twitter le accuse «una malvagia calunnia».