Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha ammesso che forse «alcune persone non torneranno» dall’Afghanistan, malgrado lo sforzo in atto per evacuare il personale britannico e i collaboratori locali. Lo riporta la Bbc sul suo live blog, in un messaggio che contraddice quanto dichiarato poco prima dallo stesso Wallace alla radio Lbc, in cui si diceva «fiducioso» di poter evacuare centinaia di suoi cittadini dall’Afghanistan, insieme agli afghani che hanno lavorato con le forze britanniche.