AstraZeneca aveva un accordo con il Regno Unito per garantire al Paese la priorità nella fornitura dei vaccini. Parola di Pascal Soriot, CEO della casa farmaceutica, che in un’intervista al principale quotidiano economico-finanziario britannico «Financial Times» ha in parte giustificato - tra le righe - i ritardi e le inefficienze nella consegna del proprio vaccino contro il coronavirus ai paesi dell’Unione Europea.