La Gran Bretagna è «uno dei principali obiettivi della Russia» per il suo ruolo centrale nella «lobby occidentale anti-Mosca» e per la sua vicinanza con gli Usa.

Lo sostiene un rapporto del Comitato britannico di Intelligence e Sicurezza pubblicato oggi che chiede al governo di Londra «un’azione immediata» per aiutare i servizi a fermare questo «abile avversario».

Downing Street è stata accusata di aver ritardato l’uscita del rapporto per non condizionare le elezioni di dicembre. Alla presentazione dell’inchiesta oggi uno dei membri del comitato, Kevan Jones, ha ribadito le critiche al premier Boris Johnson che, ha detto, «non aveva ragioni per ritardarne l’uscita».