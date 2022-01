La Gran Bretagna è pronta ad offrire alla Nato un «ingente» dispiegamento di truppe, armi, navi da guerra e jet in Europa. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Boris Johnson, in risposta alla crescente «ostilità russa» nei confronti dell’Ucraina.

«Questo pacchetto invierebbe un chiaro messaggio al Cremlino: non tollereremo la loro attività destabilizzante e staremo sempre al fianco dei nostri alleati della Nato di fronte all’ostilità russa», ha affermato il premier in una nota.

«Ho ordinato alle nostre forze armate di prepararsi a schierarsi in tutta Europa la prossima settimana, assicurandoci di essere in grado di sostenere i nostri alleati della Nato a terra, in mare e in aria», ha aggiunto. Il leader britannico ha detto anche che se il presidente russo Putin scegliesse «spargimento di sangue e distruzione» in Ucraina, sarebbe «una tragedia per l’Europa». «L’Ucraina deve essere libera di scegliere il proprio futuro», ha aggiunto.