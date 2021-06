«L’integrità del Regno Unito non è negoziabile», ha detto a Sky il ministro degli Esteri, Dominic Raab, a proposito del legame fra Londra e Belfast, aggiungendo che è l’Ue a dover assumere un atteggiamento più flessibile sull’attuazione del protocollo per risolvere la questione.

«Noi non negoziamo e non mercanteggiamo sull’integrità del Regno Unito, che si tratti di quella territoriale, costituzionale o dell’integrità economica, questa materia non è sul tavolo, non è negoziabile», ha insistito Raab, rispondendo indirettamente al presidente della Francia, Emmanuel Macron, il quale ieri aveva viceversa affermato che «niente è rinegoziabile» dell’accordo post Brexit, imputando finora a Londra il mancato rispetto di alcuni punti legati all’attuazione del protocollo nordirlandese.