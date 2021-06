(Aggiornato alle 19.44) La riapertura totale prevista in Gran Bretagna per il 21 giugno è stata rinviata al 19 luglio a causa del diffondersi della variante Delta del coronavirus.

Lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson spiegando che in questo lasso di tempo si potrà continuare a somministrare le seconde dosi di vaccino anti-COVID.

Il governo britannico è piuttosto preoccupato per la variante Delta del coronavirus, ha detto il premier in una conferenza stampa a Downing Street. Secondo il primo ministro, i casi crescono in Inghilterra di circa il 64% a settimana