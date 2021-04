Grande sorpresa alle parlamentari di oggi in Bulgaria, con l’exploit, stando ai primi exit poll, dello showman Slavi Trifonov e il suo neocostituito partito populista «C’è un popolo come questo». Stando ai primi dati dell’agenzia Gallup tale formazione si sarebbe piazzata al secondo posto alle spalle del partito conservatore Gerb dell’uscente premier Boyko Borissov, e prima dei socialisti.

È fuori dubbio che «C’è un popolo come questo» ha raccolto il voto di protesta dei bulgari, insofferenti per corruzione dilagante e malaffare.

Trifonov, 54 anni, alto circa due metri, testa rasa e un sorriso sempre scettico, ha animato con successo per alcuni anni ‘Lo show di Slavi’ al canale tv privato Btv, nel quale, oltre a scene scandalose, criticava senza peli sulla lingua i governanti bulgari. Successivamente nel 2019 ha messo in piedi un suo canale, ‘7/8 Tv’, attraverso il quale ha svolto la campagna elettorale.

Slavi Trifonov è entrato in politica nel 2016 con il movimento ‘Non c’è un Paese come questo’. Nello stesso anno ha organizzato un referendum per promuovere il sistema elettorale maggioritario, rendere obbligatorio il voto e ridurre al minimo i sussidi statali ai partiti. Resta per ora un’ incognita quali saranno i primi passi dei deputati del nuovo partito di Trifonov nel nuovo parlamento.