In Grecia da oggi hanno riaperto le spiagge, dopo la chiusura imposta per l’emergenza coronavirus. Il Paese tenta così di salvare la stagione turistica alle porte, che richiama ogni anno milioni di visitatori.

La fase 2 nel Paese ha già preso avvio lunedì con la riapertura dei negozi. Con le temperature in rialzo, il Governo ha disposto anche la riapertura di 500 spiagge, a patto di seguire rigide regole di sicurezza. I protocolli prevedono la presenza di non più di 40 persone per mille metri quadrati, mentre gli ombrelloni dovranno essere 4 metri l’uno dall’altro. Fra le misure di allentamento, c’è anche la riapertura delle messe ai fedeli a partire da domani, 17 maggio. Domenica prossima toccherà invece ai siti archeologici. Da quella data saranno nuovamente permessi anche i viaggi attraverso la Grecia continentale e verso Creta, mentre quelli verso le altre isole saranno autorizzati da domenica 25 maggio.