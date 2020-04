A 82 anni Annette, un’arzilla signora canadese, non ha perso la grinta e la voglia di vivere. «Sono andata a controllare se avesse bisogno di qualcosa e l’ho trovata alla finestra ad aspettarmi con un cartello», ha raccontato la figlia Kelly Muller postando l’immagine su Facebook. Chiarissimo il messaggio per Kelly: «Ho bisogno di altro vino», ha scritto Annette, tenendo in mano una bottiglia vuota.