Dopo aver raggiunto lo storico accordo di pace con l’Eritrea nel 2018 il premier etiope Abiy Ahmed è alle prese con la ribellione interna del Tigray. Un conflitto che ha già messo in fuga 25 mila civili e rischia di infiammare l’intera regione. Sulle conseguenze di tale grave crisi abbiamo intervistato il professor Alessandro Leto, buon conoscitore della realtà africana.

Quali le cause di questo ennesimo conflitto africano?

«Occorre ricordare che dal 2018 con l’ascesa al potere del nuovo premier Abiy Ahmed c’è stato un cambiamento epocale nella leadership dell’Etiopia che passa dai tigrini (gruppo etnico presente sia in Etiopia che in Eritrea ndr) agli oromo. I tigrini non hanno vissuto bene questo passaggio di poteri e non si sono riconosciuti nei principi di inclusione e coesione portati avanti...