Gli Stati Uniti e l’UE hanno «ignorato» le richieste della Russia sulla sicurezza. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov al segretario di Stato americano Antony Blinken in un colloquio telefonico. Lo riferisce il Ministero di Mosca in una nota.

Una visione completamente opposta arriva invece dagli Stati Uniti: la Russia, a loro avviso, starebbe lavorando alla messa in scena di un attacco la cui responsabilità ricadrebbe sull’Ucraina come giustificazione per invadere il Paese. È quanto emerge dalle nuove informazioni di intelligence raccolte dagli Stati Uniti e discusse giovedì sera nella Situation Room alla presenza del presidente Joe Biden. Lo riporta il «Washington Post» sottolineando che la ricerca di un pretesto per attaccare da parte di Mosca - una cosiddetta operazione false flag - è il motivo che ha spinto la Casa Bianca a chiedere agli americani in Ucraina di lasciare il Paese in «24-48 ore».